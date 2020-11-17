Как Европа болеет коронавирусом этой осенью: разбивка по возрастам и странам – графики
Европа переживает новый всплеск COVID-19: уровни заболеваемости растут во всех странах, некоторые из них уходят на частичный или полный карантин
Больше всего в нынешней вспышке коронавируса в Европе болеют молодые люди 18-29 лет. Это справедливо для всех попавших в исследование испанских ученых стран континента, кроме Румынии, Чехии и Словении, где пик по заболевшим – в более старшей возрастной группе. Препринт статьи размещен на сервере medRxiv.
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Анализируя текущий всплеск COVID-19, ученые сначала собрали данные о заболеваемости в автономном сообществе Арагон на севере Испании, а затем в 25 странах с 1 сентября по 27 октября, агрегированные по возрастным группам.
Ковид в Арагоне (вертикаль – случаи на 100 000 населения, цвета – разные возрастные группы):
Высокий уровень заболеваемости среди молодежи может быть результатом открытия университетов и других образовательных центров по всей Европе, полагают исследователи.
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Также, считают они, это может быть связано с поведенческими факторами, присущими такой возрастной когорте, а не с демографическими и/или культурными причинами, специфичными для каждой страны, или с различиями в государственном вмешательстве в эпидситуацию.
Кроме того, авторы предполагают, что молодые люди склонны занижать риск получить болезнь или готовы перенести ее, так как статистика показывает, что подавляющее большинство молодежи без особых видимых проблем переболевает COVID-10.
"Возможно, это также результат того, что возрастная группа 18-29 лет обладает наибольшей мобильностью и неоднородностью контактов. Последнее согласуется с наблюдениями, что высокая заболеваемость среди молодежи не распространяется на другие возрастные группы", – добавили ученые из Института научного обмена в Италии и Университета Сарагосы.
Почему в трех упомянутых выше странах ситуация иная, авторы объяснения не предлагают.
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