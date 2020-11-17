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Степанов: Если отменить все карантинные меры, мы получим 30 000 больных и коллапс системы

17.11.2020, 06:50
Степанов: Если отменить все карантинные меры, мы получим 30 000 больных и коллапс системы - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

По мнению, главы министерства здравоохранения, отмена противоэпидемических мероприятий вызовет значительный рост заболеваемости COVID-19

Если отменить все карантинные меры, Украину ждут 30 000 больных коронавирусом и коллапс медицинской системы, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире передачи Свобода слова на телеканале ICTV, комментируя возможность отмены карантина выходного дня.

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"Если отменить все противоэпидемические мероприятия, мы увидим рост до 20-25-30 тысяч больных, потом получим очень скоро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы", – подчеркнул глава МОЗ.

Он заявил, что ни одна страна в мире еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, кроме как применения противоэпидемических мер. "Вирус передает от одного человека к другому, и очень важно разорвать именно эту цепочку передачи болезни", – отметил министр, добавив, что европейские соседи Украины просто вводят полный локдаун.

Степанов также сказал, что лучшим способом было бы ввести полный карантин, но согласно расчетам Минфина и Минэкономики государство не имеет возможности на него пойти. Он отметил, что ожидает, что карантин выходного дня поможет остановить "ураганный темп" роста заболеваемости и остановиться на 11-12 тысячах больных в сутки.

  • 11 ноября было принято решение о введении в Украине карантина выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
  • 12 ноября в Минздраве разъяснили, надо ли соблюдать этот карантин церквям.

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Дарья Мостовая
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