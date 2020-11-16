Степанов перечислил, чем лечится от COVID-19. Объяснил, почему у него нет семейного врача

Министр не уточнял, какая у него симптоматика СOVID-19. Судя по видео и списку средств, это, вероятно, нетяжелое течение

Заболевший коронавирусом глава Минздрава Максим Степанов лечится, по его словам, за счет иммунитета – с поддерживающей терапией аспирином и витаминами. Об этом он рассказал в своем влоге на Facebook ведомства.

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"Никаких лишних лекарств, никаких антибиотиков, ничего другого. Исключительно витамин D3, цинк, витамин С. Еще принимаю аспирин-кардио", – перечислил он.

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Степанов уточнил, что до сих пор не имел договора с семейным врачом потому, что его супруга – врач, доктор медицинских наук, "и просто в нашей семье не было нужды" в стороннем медике.

Вчера глава МОЗ заявил, что дал задание проработать схему заключения декларации с семейным врачом удаленно – по интернету. Сейчас для этого нужно идти в клинику, даже если ты предзаполнил данные через сервис helsi.me. Более того, в некоторых медучреждениях приходится заново их заполнять: информация с сайта не используется.

Министр здравоохранения добавил, что в том случае, если способ получить "семейника" по сети не будет найден, пациенты все равно должны иметь возможность через ковидный call-центр МОЗ получить медика, который будет вести их во время болезни.

Прошедший уик-энд – первый, где был введен так называемый карантин выходного дня.

Новый список стран красной и зеленой зон.

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Евгений Пилипенко

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