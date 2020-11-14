Министр здравоохранения Степанов заразился коронавирусом: видео

Максим Степанов находится на самоизоляции и намерен продолжать работать

Министр здравоохранения Максим Степанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Буду работать дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же", – сказал Степанов.

Министр призвал всех не посещать места скопления людей и соблюдать карантинные требования.

Наталия Медведева

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