Министр здравоохранения Степанов заразился коронавирусом: видео
14.11.2020, 21:45
Максим Степанов (Скриншот видео facebook.com/maksym.stepanov.official)
Максим Степанов находится на самоизоляции и намерен продолжать работать
Министр здравоохранения Максим Степанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, сегодня, к сожалению, получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Буду работать дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же", – сказал Степанов.
Министр призвал всех не посещать места скопления людей и соблюдать карантинные требования.
- 10 ноября тесты Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака на коронавирус показали положительный результат.
- 11 ноября Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заразились коронавирусом.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии