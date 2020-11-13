Завтра – локдаун выходного дня. Что закроется в вашем городе и каковы правила

Большинство областных центров выполнят решение Кабмина о карантине на выходных

С субботы, 14 ноября, в Украине начнет действовать карантин выходного дня из-за распространения коронавируса. В Киеве и большинстве областных центров выполнят распоряжение Кабинета министров, несмотря на недовольство мэров и протесты предпринимателей.

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Львов, Одесса, Тернополь и Черкассы отказались вводить карантин выходного дня. Мэр Житомира Сергей Сухомлин также заявил в Facebook, что не имеет морального права вводить дополнительные ограничения, и вопрос был снят с рассмотрения исполкома. В Ровно комиссия по ЧС будет заседать в понедельник, поэтому на ближайших выходных новых ограничений также не будет.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что он против введения карантина и будет изучать с юристами, как можно законным образом отреагировать на решение Кабмина, сообщает издание Ратуша.

В Киевской горадминистрации заявили, что город выполнит распоряжение Кабмина. В большинстве областных центров – Черновцах, Херсоне, Харькове, Днепре, Кропивницком, Чернигове, Сумах, Полтаве, Хмельницком, Запорожье, Ужгороде и Николаеве местная власть не отказывается вводить карантин. В то же время мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что против его введения, но не может противодействовать государственным мерам. Мэр Ужгорода Богдан Андреев также подверг решение Кабмина критике, сообщает Закарпатье онлайн.

По распоряжению Кабмина, с 14 по 30 ноября на выходных будут запрещены:

1. Прием посетителей заведениями общепита (рестораны, кафе, бары и так далее);

2. Прием посетителей торгово-развлекательными центрами и другими развлекательными учреждениями;

3. Работа субъектов хозяйственной деятельности, которые работают в сфере торговли и занимаются бытовым обслуживанием населения, кроме:

– торговли продуктами в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского предназначения, ветеринарными препаратами, кормами;

- предоставления финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений, деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей; работы операторов почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по ремонту и техобслуживанию транспорта, деятельности по техобслуживанию регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, предметов личного употребления;

– торговой деятельности и предоставления услуг общепита по адресной доставке.

4. Деятельность учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий. При этом разрешается производство аудиовизуальных произведений на ограниченной съемочной площадке.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Вчера мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.

Денис Юдин

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