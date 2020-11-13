Кабмин против мэров: Шмыгаль требует ввести карантин выходного дня, в городах отказываются

Премьер Денис Шмыгаль поручил главам ОГА координировать проверки соблюдения ограничений, мэры Львова, Черкасс, Тернополя и Одессы против карантина

Во Львове, Одессе, Тернополе и Черкассах отказались вводить карантин выходного дня. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у мэров городов нет полномочий останавливать действие решений правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 12 ноября, мэр Львова Андрей Садовый заявил в Facebook, что городская комиссия по чрезвычайным ситуациям не будет принимать решений, "которые вредят городу". Он пообещал, что на выходных Центр поддержки предпринимателей будет давать консультации по горячей линии "в случае возникновения недоразумений", а мобильные группы юристов будут оперативно оказывать помощь.

В Одессе комиссия по ЧС не принимала никаких дополнительных мер, действуют ограничения оранжевой карантинной зоны, заявил вчера секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ЧС Александр Тиховский. Днем ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе новость о карантине выходного дня восприняли "не очень радостно". По его словам, она вызвала "больше вопросов, чем ответов".

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Мэр Тернополя Сергей Надал сегодня, 13 ноября, заявил на брифинге, что в городе дополнительные ограничения вводиться не будут. Он сослался на мнение медиков, с которыми провел совещание, что карантин выходного дня ситуацию существенно не изменит, и на угрозу для бизнеса.

В Черкассах комиссия по ЧС решила не вводить карантин выходного дня, сообщает издание 18000. Мэр города Анатолий Бондаренко заявил, что не видит в карантине необходимости, а те проблемы, которые есть в связи с эпидемией коронавируса, карантин не решит.

Шмыгаль провел сегодня совещание с руководителями ОГА и отметил, что распоряжение о карантине выходного дня вступило в действие на всей территории страны.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования", – заявил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверок соблюдения карантина выходного дня.

11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.

Также в Украине отменили адаптивный карантин: теперь по всей стране будут действовать правила оранжевой зоны с некоторыми усилениями.

Вчера мэры ряда городов высказали недовольство введением карантина выходного дня, назвав его абсурдом и дуростью.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.