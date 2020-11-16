Biopharma утверждает, что их препарат "в четыре раза" сокращает летальность при COVID-19

В середине ноября биовен включили в украинский протокол лечения COVID-19

Украинская фармацевтическая компания Biopharma утверждает, что ее препарат в комплексе терапии пневмонии на основе иммуноглобулинов биовен якобы "в четыре раза – с 23,6% до 6,25%" сокращает летальность при критическом течении коронавирусной болезни. Об этом в Facebook сообщил ее президент Константин Ефименко.

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"В группе плацебо 34 пациента – из них умерли 8 человек, в группе с Биовен – 32 человека, умерли 2", – пишет он.

По его словам, рандомизированное на базе девяти центров клинические испытания (с мая по октябрь включительно) проведены на минимальном количестве людей – всего 66 человек – из-за того, что это узкая группа со сложным протеканием болезни, на ИВЛ или ЭКМО. Слепой метод не применялся.

СПРАВКА. Иммуноглобулин G – класс антител, составляют около 75% антител в плазме крови человека. Наиболее часто встречаемые в кровотоке антитела. Эффективны против вирусов, нейротоксинов, грамположительных бактерий, столбняка, малярии; активируют силу . Иммуноглобулин G – класс антител, составляют около 75% антител в плазме крови человека. Наиболее часто встречаемые в кровотоке антитела. Эффективны против вирусов, нейротоксинов, грамположительных бактерий, столбняка, малярии; активируют силу комплемента и принимают участие во вторичном иммунном ответе, образовании иммунных комплексов. "Биовен 10" основан на нормальном человеческом иммуноглобулине, содержит 52% IgG1, 32% IgG2, 7% IgG3 и 4% IgG4.

Среди других достоинств препарата Ефименко пишет о "сокращении среднего времени до наступления улучшения с 9 до 5 дней" и "сокращении времени потребности в госпитализации в условиях стационара на 3-5 дней".

В открытом доступе пока нет отчета об исследовании, есть только его регистрация на clinicaltrials.gov. Глава Biopharma пишет, что "не успели перевести результаты" и обещает опубликовать их по этой ссылке "через неделю".

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Несмотря на то, что у более чем дюжины конкурентов в мире пока нет публикаций о том, что иммуноглобулины настолько эффективны при тяжелом COVID-19, он пишет, что "во всех крупных исследованиях иммуноглобулины показывают замечательные результаты", и "скептики случаются, но ситуация меняется, когда пробуют наш препарат", "он используется, когда другая терапия не дает результата".

По его словам, "стоимость высокая, хотя биовен в три раза дешевле любого импортного аналога". Ефименко считает, что решить вопрос могут госзакупки и распределение продукта по реанимациям.

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Завкафедрой инфекционных заболеваний НМУ Ольга Голубовская отметила в комментариях, что биовен "отлично работает у некоторой категории больных с тяжелым и угрожаемым течением, результат сопоставим с моноклональными антителами". Член оперативного штаба Минздрава по предотвращению распространения COVID-19 при Максиме Степанове утверждает, что "спасли уже сотни людей".

Сотрудник компании Оксана Плотникова добавила там же, что "мы спасли им уже более 200 человек, включая и своих родных и очень близких людей". По ее словам, препарат подходит не всем пациентам (есть ограничения – почечная недостаточность, тромбоз и прочее).

Biopharma собрала для биовена 1500 л реконвалесцентной плазмы и призывает доноров приходить в их центры сдачи в Киеве, Харькове, Днепре, Черкассах, Сумах и Шостке.

Еременко уточнил, что в октябре начаты мультицентровые клинические исследования гипериммунную иммуноглобулина из крови переболевших COVID-19 на 500 пациентах, 60 клинических базах в 20 странах мира. Не уточнил, чьего именно препарата.

Евгений Пилипенко

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