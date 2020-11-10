Борьба с коронавирусом. В США одобрили экстренное использование терапии с антителами

Экстренное разрешение означает временную лицензию на период чрезвычайной ситуации, как, например, нынешняя вспышка пандемичного патогена

Власти США одобрили экстренное использование первого препарата на основе антител для лечения коронавирусной болезни. Речь идет о лекарстве с труднопроизносимым названием бамланивимаб. Об этом пишет пресс-служба компании-разработчика Eli Lilly.

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Лицензировало терапию экспериментальным препаратом Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Его смогут применять с однократным введением через капельницу для пациентов от 12 лет и старше с легким/средним течением COVID-19, то есть для тех, кому не показана госпитализация.

Другие ограничения: пациент должен весить не менее 40 кг и быть с повышенным риском перехода болезни в тяжелую форму. Сюда входят лица от 65 лет и старше и/или те, у кого определенные хронические заболевания.

Фактически, это лабораторный "концентрат" тех антител (специфические белки крови для борьбы с чужеродными патогенами/молекулами), которые показали эффективность в нейтрализации частиц коронавируса.

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Испытания показывают, пишет источник, что препарат LY-CoV555 якобы позволяет быстрее избавиться от вирусной нагрузки и сократить симптоматический период болезни. Ранее испытания бамланивимаба на тяжелых больных прекратили: он не помогал этой категории пациентов.

Метод лечения все еще проходит клинические испытания, чтобы "выловить" возможные проблемы с безопасностью препарата. Наверняка неизвестно, пишет АР, но, по-видимому, аналогичный курс лечения получил действующий президент США Дональд Трамп в начале октября, но препаратом другой компании – Regeneron Pharmaceuticals. Они также подали запрос на экстренное разрешение.

Власти США подписали с Eli Lilly соглашение закупке 300 000 флаконов препарата на сумму $375 млн. Неясно, сколько там будет доз. Во флаконе – 700 миллиграммов основного действующего препарата, и в ранних исследованиях эта доза оказалась неэффективной: потребовалось вчетверо больше, чтобы появился какой-либо эффект.

Как с иммунитетом к COVID-19 у переболевших в начале пандемии. Ученые дали ответ.

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Евгений Пилипенко

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