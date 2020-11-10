Вакцина Pfizer/BioNTech против коронавируса. Объясняем, что это и почему такой фурор

Если вакцина-кандидат против коронавируса разработки Pfizer/BioNTech, которая 9 ноября произвела фурор, будет одобрена Управлением по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, она станет первой разрешенной к массовому использованию РНК-вакциной в истории.

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Механизм действия препарата на основе рибонуклеиновой кислоты (РНК, одной из двух основных биомолекул, наряду с ДНК, где записан генетический код жизни) основан на том, что в организм вводится не сам патоген, который мог бы там выжить и даже размножиться, и не его фрагменты, а только фрагмент его генома – обычно в виде матричной РНК.

В случае с этой вакциной, с прививкой организм получает множество мРНК, которые при при попадании в клетки вынуждают их производить S-белок вируса – тот самый, который формирует "шипы" на поверхности частиц вируса, и который является наиболее сильным антигеном ("раздражителем") для иммунитета в этом патогене.

Иммунитет уничтожает эти произведенные S-белки, а также, постепенно, и мРНК вакцины, – и тем самым обучается избирательно бороться как с коронавирусом напрямую (при помощи антител), так и с клетками, производящими белок вируса (при помощи В- и Т-клеточной защиты).

Вакцина Pfizer/BioNTech – препарат на основе мРНК с модифицированными нуклеозидами (связанными с моносахаридом нуклеотидами – основными "кирпичиками жизни" двух главных биомолекул). В такой мРНК закодирован полноразмерный мутантный S-белок в его префузионной форме – то есть такой, когда этот шип еще не захватил рецептор АСЕ2 на мембране клетки-жертвы и не заякорился там для ее инфицирования.

Синтезированные мРНК нельзя напрямую впрыснуть в организм: это невозможно по многим причинам, в том числе по той, что иммунитет "перебьет" их до того, как будет произведен нужный белок. Поэтому мРНК облекают в липидные наночастички; фактически, жировые капельки размером с вирусные частички, и затем, добавив в эмульсию неорганический адьювант – усилитель иммунного ответа, вводят в организм.

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Производитель сначала проверил несколько вариантов вакцины на фазе I клинических испытаний, отобрав тот, в котором наилучший баланс иммуногенности и безопасности – BNT162b2 в дозе 30 мкг. Прививка вводится внутримышечно дважды с интервалом в 28 дней.

На II / III фазах с 27 июня вакцинировали 43 538 добровольцев от 18 до 85 лет, в том числе лиц с хроническими болезнями, медиков, а также людей рас и этногрупп повышенного риска. Когорту разделили 50/50 – половина получила вакцину, половина – пустышку-плацебо. На 8 ноября вторую дозу получили уже 38 955.

У подавляющего большинства "побочки" были легкими: после второй инъекции у 17% участников в младшей возрастной группе и у 8% среди старших было повышение температуры до 38–38,9 °C.

На начало ноября из всех естественным путем заразились "короной" 94 человека. Эти случаи рассекретили и выяснили, что эффективность вакцины превышает 90% – это очень высокий показатель.

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Испытания продлятся до 164 подтвержденных заражений среди "подопытных", после чего сообщат их финальные результаты, а затем еще два года будут наблюдать за добровольцами, отслеживая защиту и возможные побочные эффекты.

РНК-вакцины значительно проще и быстрее производить в промышленных масштабах: это скорее химический синтез, чем биологический (когда антигены выращивают в куриных яйцах и других "биореакторах"). У мРНК-вакцины есть и существенный недостаток: она должна транспортироваться и хранится при температуре не выше –80°C, что возможно далеко не везде на планете.