COVID-19. Вакцина Pfizer показала отличный промежуточный результат: эффективность 90%

Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины против коронавируса в 2020-м и до 1,3 млрд доз – в 2021-м

Вакцина-кандидат против коронавирусной болезни COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах третьей стадии клинических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба компании Pfizer.

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Исследователи сообщили о 94 cлучаях заражения среди 43 538 участников испытаний (всех, включая вакцинированных и получавших плацебо). Таким образом, они заявляют о более чем 90% эффективности вакцины-кандидата на седьмой день после введения второй дозы. Весь цикл вакцинации занимает 28 дней. В компании не уточняют, как долго держится защита, и подчеркивают: по мере продолжения исследования окончательный процент эффективности вакцины может меняться. Читайте также: Как с иммунитетом к COVID-19 у переболевших в начале пандемии. Ученые дали ответ "Сегодня великий день для науки и человечества. Первый набор результатов третьей стадии клинических исследований наше вакцины против COVID-19 является первым доказательством способности нашей вакцины предотвращать COVID-19", – сказал д-р Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.

Основываясь на текущих прогнозах, в компании рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021-м.

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Украина готова присоединиться к производству вакцины AstraZeneca.

9 ноября сообщалось, что канадская биофарм-компания Medicago заявила об успешной первой фазе клинических испытаний своей вакцины-кандидата против коронавируса. При разработке вакцины используются листья генетически запрограммированного табака Бентхама.

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Марк Сировой

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