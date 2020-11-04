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Степанов: Украина готова присоединиться к производству вакцины AstraZeneca

04.11.2020, 21:31
Степанов: Украина готова присоединиться к производству вакцины AstraZeneca - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

По словам министра, Украина рассчитывает одной из первых получить вакцину AstraZeneca

Министерство здравоохранения рассматривает возможность участия Украины в производстве вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил в Facebook глава МОЗ Максим Степанов по итогам встречи с послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

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Степанов отметил, что Минздрав поддерживает постоянную связь с компанией AstraZeneca, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, производство которой может быть запущено в ближайшее время.

"Мы также рассматриваем возможность подключить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить ее одной из первых", – сказал министр.

По словам главы МОЗ, он и Симмонс обсудили стратегию по обеспечению медпомощи в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине, потенциальное усиление карантинных мероприятий и вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19.

  • 26 октября стало известно, что вакцина от COVID-19 совместного производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca вызывает иммунный ответ у пожилых людей.

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Наталия Медведева
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