Вакцина от коронавируса AstraZeneca вызывает иммунный ответ у пожилых людей

Это многообещающая новость, если учитывать то, что иммунная система ослабевает по мере взросления человека

Вакцина от COVID-19 совместного производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca вызывает иммунный ответ у пожилых людей. Об этом представитель AstraZeneca сказал в комментарии Business Insider.

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Это не обязательно означает, что вакцина безопасна и эффективна для пожилых людей, но это многообещающая новость, если учитывать то, что иммунная система ослабевает по мере взросления человека.

AstraZeneca также сообщила, что реактогенность – ожидаемые побочные реакции на вирус, – была ниже у пожилых людей, чем у молодых.

"Обнадеживает то, что иммуногенные реакции у пожилых и молодых людей были одинаковыми, а реактогенность была ниже у пожилых людей, у которых тяжесть заболевания COVID-19 выше", – сказал представитель компании.

"Полученные результаты являются дополнительным источником доказательств безопасности и иммуногенности AZD1222", – добавил представитель AstraZeneca.

Десятки вакцин-кандидатов, находящихся на поздних стадиях клинических испытаний, включая AstraZeneca, дают надежду, что безопасная и эффективная вакцина будет разработана до конца года.

9 сентября сообщалось, что AstraZeneca приостанавливает испытания вакцины – заболел один из 12 тысяч участников теста. Источник The New York Times рассказал, что у добровольца зафиксированы признаки поперечного миелита – воспаления сегментов спинного мозга, которое может быть спровоцировано вирусной инфекцией.

13 сентября AstraZeneca возобновила третью фазу клинических испытаний вакцины.

21 октября испытания снова приостанавливали из-за смерти волонтера в Бразилии. Сообщалось, что тесты будут продолжены после рассмотрения обстоятельств инцидента.

Вадим Ребрина

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