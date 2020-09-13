Компания AstraZeneca возобновила испытания оксфордской вакцины против коронавируса

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA) подтвердило безопасность тестирования

Компания AstraZeneca возобновила в Великобритании третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса AZD1222, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщается на сайте компании.

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Как отмечается, британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA) подтвердило безопасность испытаний.

Тестирование было приостановлено 6 сентября после информации о возникновении заболевания неясной этиологии у одного из добровольцев.

Сообщается, что пауза дала возможность независимым комитетам и международным регуляторам ознакомиться с данными по безопасности. О подробностях в AstraZeneca не информируют, но добавляют, что всем исследователям и участникам испытаний предоставят дополнительные данные посредством международных клинических реестров.

"Компания будет продолжать работать с органами здравоохранения во всем мире и руководствоваться рекомендациями о том, когда могут возобновиться и другие ее клинические испытания, чтобы обеспечить вакцину на широкой, справедливой и безвозмездной основе во время этой пандемии", – указали в пресс-службе AstraZeneca.

Клинические испытания вакцины-кандидата ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), разработанной Оксфордским университетом, проводились в Бразилии, ЮАР и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения ранее называла ее в качестве наиболее вероятного претендента на эффективную защиту от вируса.

СПРАВКА. Вакцин а от AstraZeneca – одна из трех вакцин против коронавируса, которая находится на поздней стадии испытаний фазы III в США. Она была разработана совместно с Университетом Оксфорда, поэтому ее также наз ывают "оксфордской".

27 августа Еврокомиссия заключила AstraZeneca контракт на поставку 300 млн доз вакцин с возможностью поставки еще 100 млн .

8 сентября министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о подписании с AstraZeneca контракта на поставку 30 млн доз вакцины.

AstraZeneca и еще восемь крупнейших фармкомпаний подписали обязательство не добиваться преждевременного утверждения какой-либо вакцины против коронавируса, пока не будет точных данных о ее безопасности.

9 сентября сообщалось, что AstraZeneca приостанавливает испытания экспериментальной вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

испытания экспериментальной вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. По данным Reuters, заболел один из 12 тысяч волонтеров в возрасте от 5 до 70 лет, испытания с их участием начались в мае. Источник The New York Times рассказал, что у добровольца зафиксированы признаки поперечного миелита - воспаления сегментов спинного мозга, которое может быть спровоцировано вирусной инфекцией.

Наталия Медведева

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