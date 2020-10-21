Коронавирус. В Бразилии умер участник теста вакцины, но саму вакцину ему не вводили

Испытания вакцины уже останавливали в прошлом месяце после сообщения о побочном эффекте у пациента в Великобритании

Испытания вакцины от COVID-19, разрабатываемой AstraZeneca и Оксфордским университетом, будут продолжены после рассмотрения обстоятельств смерти волонтера в Бразилии. Как стало известно, вакцину ему не вводили. Об этом сообщает BBC.

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Управление здравоохранения Бразилии не сообщило подробностей о смерти, сославшись на протоколы конфиденциальности.

Оксфордский университет заявил, что "тщательная проверка" не выявила никаких проблем с безопасностью.

По данным BBC, доброволец не получал вакцину от коронавируса. Только около половины добровольцев в испытании получают настоящую вакцину от COVID-19. Второй группе вводят имеющуюся лицензированную вакцину от менингита. Ни участники, ни их семьи не знают, какой вакциной их прививают.

Это позволяет исследователям сравнить результаты двух групп, чтобы определить, эффективна ли вакцина.

В заявлении AstraZeneca говорится, что она не может комментировать инцидент, но "может подтвердить, что все необходимые процессы проверки были соблюдены". "Результаты не вызвали никаких опасений по поводу продолжения исследования", – сообщили в компании.

Как отмечает британское агентство, на вакцину Оксфордского университета возлагаются большие надежды. Она может стать одной из первых вакцин от коронавируса на рынке.

Первые две фазы тестирования были успешным. Сейчас проходит третья фаза тестирования.

9 сентября сообщалось, что AstraZeneca приостанавливает испытания вакцины – заболел один из 12 тысяч участников теста. Источник The New York Times рассказал, что у добровольца зафиксированы признаки поперечного миелита – воспаления сегментов спинного мозга, которое может быть спровоцировано вирусной инфекцией.

13 сентября AstraZeneca возобновила третью фазу клинических испытаний вакцины.

Вадим Ребрина

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