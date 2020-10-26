Степанов частично раскрыл, кто создает прототип украинской вакцины против коронавируса

Глава Минздрава заявил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским "полностью поддерживает" совместную разработку ученых Украины и экспертов США

Украинскую кандидатную вакцину против коронавируса, о которой в последние дни говорят власти и пишут СМИ, разрабатывают ученые из Института микробиологии и вирусологии НАНУ совместно с экспертами одной из американских компаний. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, была проведена "плодотворная работа" по подбору оптимального числа эпитопов/антигенов коронавируса, чтобы создать комбинированный белок – "и надежно обеспечить длительный иммунитет". Другими словами, на частичках вируса определили несколько участков, на которые реагирует защита организма. Чем больше таких участков, которые засекает иммунитет, тем эффективнее может быть иммунный ответ.

Степанов заявил, что разработчики "получили очень устойчивый результат" с выработкой антител к этим эпитопам в экспериментах на мышах, а также "добились полной нейтрализации вируса" in vitro (в пробирке) на живых клетках человека.

Читайте также: Билл Гейтс: Мы не вернемся к привычной жизни, пока COVID-19 не уничтожат везде

Глава МОЗ уточнил: испытания проводили в лабораториях США и Турции, а в Украине сейчас "подбирается соответствующее производство", которое поможет провести испытания на добровольцах по трем необходимыми фазам клинического исследования.

По его словам, если весь процесс пройдет хорошо, то "уже примерно через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19".

Читайте также: Обнаружен "пособник" коронавируса в организме человека – уже третий: исследование

Несмотря на объяснения Степанова, остаются неясными некоторые важные моменты, в том числе об авторах разработки, ее финансировании и прочем. Никаких публикаций о прототипе вакцины-кандидата и доклиническому исследованию – как это принято в научном сообществе – пока нет.

LIGA.net с прошлой недели пытается узнать эти сведения в пресс-службе главы Минздрава, а также у инфекциониста Михаила Фаворова, который, по его словам, является приглашенным разработчиками экспертом.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.