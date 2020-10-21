Билл Гейтс: Люди не вернутся к привычной жизни, пока COVID-19 не уничтожат на всей планете

Филантроп считает, что после COVID-19 человечество будет лучше подготовлено к следующим пандемиям и эффективнее станет бороться со старыми болезнями

Пандемия коронавируса усугубится, но "полегчает" в начале 2021 года. Она никуда не денется, пока инфекцию, поразившую человечество, не истребят во всем мире, а не только в отдельных странах или регионах. Так считает основатель Microsoft Билл Гейтс, его слова на виртуальной конференции GeekWire Summit приводит издание Inc.com.

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До конца года ситуация с COVID-19 ввиду сезонности инфекции ухудшится, прогнозирует он. "Хорошая новость заключается в том, что к концу года или в начале следующего начнут появляться более эффективные терапевтические препараты, в первую очередь моноклональные антитела (МА)", – добавил Гейтс.

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МА образуются клонированием клеток иммунитета – лейкоцитов; они, эти антитела, специфично нацелены на определенные участки на частичках патогена. Экспериментальное лечение МА получил недавно заболевший COVID-19 президент США Трамп. Гейтс полагает, что к началу 2021-го два-три из первых шести испытаний МА, которые сейчас находятся на завершающей фазе испытаний, "скорее всего, будут одобрены".

СПРАВКА. В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с . В 1975 году Гейтс основал Microsoft на пару с Полом Алленом . В 1986-м в возрасте 31 года он стал самым молодым миллиардером в мире, и с тех пор находится в топ-списке богатейших людей . Весной он ушел из совета директоров корпорации, чтобы уделять время благотворительности и семье. Фонд Билла и Мелинды Гейтс среди прочих финансирует Глобальный альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). На пятилетнюю работу этой структуры, которая помогает разработчикам вакцин от самых разных болезней, в мире собрано около $10 млрд, из которых Гейтсы привлекли $1,6 млрд.

Еще более важно, говорит он, что гонка за искоренение COVID-19 ускорила разработку РНК-вакцин. Это не цельные патогены, в отличие от типичных вакцин, а лишь кусочки их генома, которые также вызывают ответ иммунной системы. Эту платформу хотят попробовать и против ВИЧ, малярии и туберкулеза.

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Филантроп предостерег: пандемия не закончится и люди не вернутся к привычной жизни, пока не победят инфекцию повсюду на планете: "Глобальное уничтожение вируса при активном сотрудничестве стран – это то, что нужно делать".

Гейтс оптимистично подытожил, что в итоге все станет лучше: уровень медицины, реагирование на глобальные вызовы и другое. "100 лет назад уровень детской смертности составлял около 30%", – привел он для оценки прогресса. За XX век этот показатель в мире снизился почти на 60%

21 октября 2020-го сообщается о рекордах эпидемии в Украине: 6719 новых выявленных заболевших, 1009 госпитализаций и 141 смерть за день.

Евгений Пилипенко

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