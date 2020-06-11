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Коронавирус. Сингапур начинает клинические испытания лекарства на основе антител

Коронавирус. Сингапур начинает клинические испытания лекарства на основе антител - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
11.06.2020, 19:25

Биотехнологическая компания в Сингапуре начинает клинические испытания препарата против коронавируса

В Сингапуре начинается первый этап клинических испытаний препарата от коронавирусной болезни, созданного на основе антител, которые могут влиять на возбудителя нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Business Wire.

Отмечается, что тестирование начинает биотехнологическая компания Tychan, разработавшая препарат TY027 на основе моноклональных антител (mAb), которые способны влиять на SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий COVID-19.

Сообщается, что испытания продлятся около шести недель.

Уточняется, что Tychan разработала средство TY027 в партнерстве с несколькими правительственными ведомствами Сингапура, включая Минобороны, Минздрав и Совет экономического развития.

Отмечается, что лабораторные и доклинические исследования TY027 длились четыре месяца – в обычное время этот процесс, как правило, занимает 12-18 месяцев.

По данным Worldometer, по сотоянию на 11 июня в мире количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 7 520 262, из них 420 583 летальных, выздоровели 3 818 738 человек.

  • 3 июня гендиректор ВОЗ рекомендовал продолжить испытания гидроксихлорохина в качестве потенциального препарата от COVID-19.

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Наталия Медведева
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