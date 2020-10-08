Трамп назвал заражение коронавирусом "благословением" и расхвалил непроверенное лекарство
Заболевший COVID-19 президент США заверяет, что сам попросил дать ему препарат компании Regeneron, и после этого стал лучше себя чувствовать
Президент США Дональд Трамп назвал "благословением от Бога" свое заражение коронавирусом и расхвалил препарат от компании Regeneron, который все еще находится на стадии испытаний. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.
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"Я думаю, это было благословение от Бога, что я подхватил его (коронавирус, – ред.). Это было замаскированным благословением", – сказал он.
Трамп объяснил, что считает заражение благословением, так как ему давали экспериментальный коктейль антител от Regeneron. Он утверждает, что сам попросил дать ему этот препарат – и стал чувствовать себя лучше уже через сутки.
"Для меня это не было терапевтическим средством – от этого мне стало лучше, ок? Я называю это лекарством", – сказал он.
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A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
Трамп заверил, что "чувствует себя отлично, практически идеально". Он заявил, что намерен сделать препарат от Regeneron бесплатным для населения, и предположил, что вскоре могут быть разрешены и другие препараты для экстренного использования.
Президент США также уверен, что его страна вскоре получит "великолепную вакцину".
В то же время в The New York Times отмечают, что Трамп также принимал противовирусный препарат ремдесивир и дексаметазон, "который вызывает у многих людей чувство благополучия, эйфорию, придает прилив энергии."
Regeneron же заявляла, что при федеральной помощи может производить до 300 000 доз препарата, и получила уже более $500 млн от правительства на разработку и производство препарата. В то же время в NYT пишут, что "хотя Трамп и считает, что лечение Regeneron помогло ему, невозможно узнать, безопасен ли препарат и работает ли он, без тестирования в больших группах людей, часть из которых получают препарат, а другие – плацебо".
- 2 октября 2020-го Трамп сообщил, что заразился. В ночь на 5 октября он записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID".
- 5 октября, спустя всего три дня лечения, Трамп улетел из госпиталя и зашел в Белый дом без маски.
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