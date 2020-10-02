Трамп заразился коронавирусом

Американский президент с супругой Меланией получили положительный результат тестов и ушли на самоизоляцию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

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"Сегодня вечером мы с женой получили положительный результат теста на COVID-19. Немедленно начинаем карантин и процесс выздоровления. Мы преодолеем это вместе", – говорится в сообщении.

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Буквально пару часов назад Трамп сообщил, что COVID-19 диагностировали у его советницы Хоуп Хикс, которая ездила с ним в предвыборное"турне" в несколько городов.

Реакции конкурента главы американского государства по предстоящим выборам Джозефа Байдена пока нет. Последний все время пандемии критикует Трампа за неправильный, по его мнению, подход к борьбе с COVID-19 и легкомысленное отношение к угрозе болезни.

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Евгений Пилипенко

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