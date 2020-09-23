Трамп будет счастлив первым в США испытать вакцину от коронавируса – Белый дом

Президент США Дональд Трамп готов первым в США испытать вакцину от коронавируса, говорит пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани

Президент США Дональд Трамп "будет счастлив" стать первым человеком в стране, который испытает на себе вакцину от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани.

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"Президент уже официально заявлял, что будет счастлив стать первым в стране человеком, который испытает эту вакцину, или последним, в зависимости от того, как будет лучше для американского народа", - заявила пресс-секретарь.

По ее словам, Трамп считает, что "это будет безопасная и эффективная вакцина, и он безусловно согласен испытать ее". Также Трампу все равно, будет ли это вакцина производства США или другой страны, он хочет только, чтобы это была эффективная вакцина. "Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ними шляпу", - процитировала она Трампа.

По мнению МакЭнани, вакцина производства Оксфордского университета, находящаяся на третьей стадии клинических испытаний, сейчас ближе всего к широкомасштабному использованию.

Владислав Сердюк

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