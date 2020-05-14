Коронавирус. Трамп сказал, что потерял пятерых друзей из-за эпидемии COVID-19

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп сказал, что потерял пять друзей из-за COVID-19. Об этом он сообщил во время встречи с рабочими в Аллентауне, штат Пенсильвания, передает CNN.

Отмечается, что президент США, который в начале пандемии часто сравнивал коронавирус с гриппом, теперь сравнил два вируса, основываясь на собственном опыте.

"Вы можете говорить, что хотите о гриппе, но я никогда не терял своих знакомых из-за гриппа", - сказал он.

Трамп рассказал, что он знает людей, которые болели гриппом, но никто из них не умирал.

"Я потерял пятерых своих друзей, двое из них были моими очень хорошими друзьями, – продолжал Трамп. – Они не молодые. Я бы не сказал, что они были в лучшем состоянии здоровья. Я бы не сказал, что их вес был идеальным. Не идеальным. Но они ушли. Это просто ужасно, ужасно".

В апреле Трамп говорил, что потерял из-за коронавируса четырех друзей, один из которых – близкий.

4 мая Трамп обнародовал новые прогнозы по количеству жертв пандемии COVID-19 в США – от 75-80 до 100 000 человек.

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