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Коронавирус хуже атаки на Перл-Харбор и терактов 11 сентября - Трамп

Коронавирус хуже атаки на Перл-Харбор и терактов 11 сентября - Трамп - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
07.05.2020, 10:08

Американский президент подчеркнул, что коронавирус стал для страны самой "большой атакой" в ее истории

Президент США Дональд Трамп назвал пандемию коронавируса "самой страшной в истории человечества", отметив, что она стала "самой большой атакой" в истории США. Об этом сообщает ВВС News.

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"Это хуже, чем Перл-Харбор и хуже, чем Всемирный торговый центр", - заявил Трамп журналистам, подразумевая нападение японской авиации на американские военные базы в 1941 году и теракты Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Он сказал, что пандемию COVID-19 "нужно было остановить в самом начале" - то есть в Китае, но "этого не было сделано".

Отвечая на вопрос, считает ли он коронавирус "фактическим актом войны" (вопрос с намеком на Китай, - ред.), Трамп сказал, что "рассматривает невидимого врага, как войну" и что "его можно было остановить".

Ранее американский президент уже заявлял о неких "доказательствах", что вирус SARS-CoV-2 якобы вышел из лаборатории в Ухане, однако сегодня Госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что "не уверен" в этом.

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  • 30 апреля 2020 года Трамп заявил, что Китай заинтересован в его проигрыше на предстоящих выборах, поэтому не предоставил полную информацию о COVID-19.
  • 1 мая Трамп заявил, что "видел доказательства" утечки коронавируса из Уханського института вирусологии. Об этом же 3 мая объявил и Помпео, но уже 7 мая ссказал, что не уверен в этом.

Читайте также: Трамп озвучил, что вследствие эпидемии коронавируса в США могут умереть до 100 000 человек

Дарья Мостовая
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