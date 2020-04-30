Трамп заявил, что Китай хочет его проигрыша на выборах, Пекин ответил

Дональд Трамп (фото — EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай заинтересован в его проигрыше на грядущих президентских выборах и именно поэтому не предоставил полную информацию о коронавирусе. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Reuters.

"Китай сделает все возможное, чтобы я проиграл эту гонку", – сказал Трамп, добавив, что он уверен, что Пекин хочет, чтобы его оппонент-демократ Джо Байден выиграл выборы, чтобы ослабить давление, которое Трамп оказал на Китай в торговле и других вопросах.

Трамп также сказал во время интервью, что он рассматривает различные варианты последствий для Пекина в ответ на пандемию коронавируса.

Он и другие высокопоставленные чиновники обвинили Китай в распространении COVID-19, которой заразились более миллиона американцев, что привело экономику США к глубокой рецессии.

"Я могу многое сделать, – сказал Трамп. – Мы расследуем произошедшее".

Reuters пишет, что президента США сейчас часто обвиняют в том, что он ничего не сделал, чтобы своевременно подготовить Соединенные Штаты к распространению вируса.

На эти обвинения Трамп заявил, что, по его мнению, Китаю следовало бы более активно и гораздо раньше информировать мир о коронавирусе.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин не интересует вмешательство в выборы в США.

"Президентские выборы в США – внутреннее дело, и мы не заинтересованы во вмешательстве в них, - сказал он. – Мы надеемся, что народ США не станет втягивать Китай в свою предвыборную политику".

Гэн отметил, что Китай стал жертвой эпидемии, а не ее соучастником, добавив, что попытки "определенных политиков" переложить на Пекин их собственную вину в тяжелой ситуации с пандемией – разоблачают проблемы самих США.

Изначально Трамп скептически относился к информации об угрозе коронавируса.

Позже он раскритиковал ВОЗ, заявив, что организация не справилась с угрозой COVID-19 и больше ориентирована на Китай.

В ВОЗ ответили Трампу, что не стоит политизировать пандемию, поскольку это чревато большим количеством жертв.

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