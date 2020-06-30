Елена Зеленская постепенно выздоравливает от COVID-19 - ОП

Елена Зеленская (Фото: пресс-служба президента)

Елену Зеленскую, которую госпитализировали 15 июня с COVID-19, продолжает лечение вызванной вирусом двусторонней полисегментарной пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленская находится в стационарном отделении киевской больницы, сказано в сообщении.

"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - уточнили в ОП.