Зеленский выходит из 14-дневной самоизоляции

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, выйдет из самоизоляции. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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Зеленский провел в изоляции последние две недели из-за коронавируса у его супруги Елены Зеленской.

По словам пресс-секретаря президента, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы. "Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила она.

При этом сегодня президент уже выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами, которым пообещал решить вопросы с задолженностью по зарплате.

На пятницу запланирован рабочий визит Зеленского в Херсонскую область.

получила положительный тест на коронавирус. 12 июня стало известно, что Елена Зеленская

В этот же день Зеленский перешел на особый режим работы.

Зеленский перешел на особый режим работы. В интервью Зеленский признался , что когда только начиналась коронавирусная паника в Украине, собирался пойти в одну из больниц, где уже лежали больные COVID-19, и специально там заразиться, чтобы показать украинцам, "что это страшно".