Зеленский выходит из 14-дневной самоизоляции

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июня, выйдет из самоизоляции. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Зеленский провел в изоляции последние две недели из-за коронавируса у его супруги Елены Зеленской.
По словам пресс-секретаря президента, 26 июня закончится двухнедельный срок особого режима работы. "Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", - сообщила она.
При этом сегодня президент уже выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами, которым пообещал решить вопросы с задолженностью по зарплате.
На пятницу запланирован рабочий визит Зеленского в Херсонскую область.