Зеленский переходит на особый режим работы из-за COVID-19 у жены: что изменится

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Там уточнили, что, согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия. При этом состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Тест на коронавирус дал отрицательный результат, отметили в ОП.

"Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям", - сказано в сообщении.

Зеленский ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Также исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы. Круг лиц, с которыми Зеленский общается лично, сужается до охраны и ближайших помощников, сообщили в ОП.

Там отметили, что исключения из этого протокола возможны только в случае чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны президента.

получила положительный тест на коронавирус. Сегодня стало известно, что Елена Зеленская

Недавно в интервью Зеленский признался , что когда только начиналась коронавирусная паника в Украине, собирался пойти в одну из больниц, где уже лежали больные COVID-19, и специально там заразиться, чтобы показать украинцам, "что это страшно".