Twitter временно забанил сына президента США за публикацию лжи о коронавирусе

Дональд Трамп-младший в течение 12 часов не будет иметь возможности размещать новые сообщения в сети

Сегодня, 28 июля, социальная сеть Twitter временно ограничила аккаунт сына президента США – Дональда Трампа-младшего после того, как он распространил видео, на котором врач говорит о том, что лекарства от коронавируса COVID-19 существуют, а также выступает против ношения масок. Об этом сообщает Голос Америки.

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Дональд Трамп-младший в течение 12 часов не будет иметь возможности размещать новые сообщения в сети.

Об ограничении аккаунта заявил представитель компании Twitter, подчеркнув, что сын президента нарушил правила относительно распространения ложной, или потенциально вредной информации о COVID-19.

Представитель Трамп-младшего Энди Сурабьян отметил: "То, что Twitter приостановил аккаунт Дональда младшего за распространение вирусного видео, на котором медики обсуждают свои взгляды о гидроксихлорохине, является еще одним свидетельством стремления гигантов высоких технологий убить свободное самовыражение онлайн и это еще одно вмешательство до выборов против голосов от Республиканской партии".

Президент США Дональд Трамп тоже распространил такое видео, но, в отличие от своего сына, он не загружал его. Представитель Twitter объяснил, что именно из-за этого меры по аккаунту президента не были приняты.

Видео, на котором группа врачей выступает с сомнительными утверждениями о пандемии, в частности заявляет о существовании лекарств от COVID-19, приобрело популярность в Интернете 27 июля. На следующий день Twitter, Facebook и YouTube удалили это видео со своих платформ.

Twitter 27 мая впервые в истории пометил пост президента США Дональда Трампа как недостоверный. Речь идет о посте Трампа в Twitter, где он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте.

Twitter 27 мая впервые в истории пост президента США как недостоверный. Речь идет о Трампа в Twitter, где он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте. 19 июня Трамп опубликовал в Twitter видео с детьми и посылом о том, что СМИ манипулируют общественным мнением против него. Twitter пометил этот пост как манипуляцию.

19 июня Трамп опубликовал в Twitter видео с детьми и посылом о том, что СМИ манипулируют общественным мнением против него. Twitter этот пост как в Вашингтоне "автономную зону". Трамп в Twitter пригрозил силой пресечь попытки создать"автономную зону". Над твитом появилась надпись о том, что он нарушает правила соцсети. 24 июня

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Наталия Медведева

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