Facebook удалил пост Трампа: он сравнил коронавирус с гриппом

Президент США cчитает, что грипп опаснее коронавируса для некоторых групп, от него ежегодно умирают много людей, но страну при этом не закрывают

Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, в котором американский лидер сравнивал коронавирус с гриппом. Об этом сообщает CNN.

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Представитель Facebook Энди Стоун подтвердил, что компания удалила пост за нарушение правил по дезинформации о COVID-19.

В то же время этот пост доступен в Twitter, однако отмечен, что в нем распространяется "вводящая в заблуждение и потенциально опасная информация о COVID-19".

"Приближается сезон гриппа! Многие люди каждый год, иногда более 100 000 человек, несмотря на вакцину, умирают от гриппа. Собираемся ли мы закрыть нашу страну? Нет, мы научились жить с этим, точно так же, как мы учимся жить с COVID-19, который в большинстве групп населения гораздо менее опасен", – написал он.

В августе Facebook впервые удалил пост Трампа, в нем президент США утверждал, что дети "почти неуязвимы" перед коронавирусом.

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Марк Сировой

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