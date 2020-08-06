Замешан коронавирус. Facebook впервые удалил запись Трампа

В Facebook считают ложным заявление Трампа о том, что дети якобы почти неуязвимы перед коронавирусом

Facebook впервые удалил запись на странице президента США Дональда Трампа: на ней политик говорил, что дети "почти неуязвимы" перед коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает BBC News.

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"Если вы посмотрите на детей, то они почти - и я бы сказал определенно - почти неуязвимы для этой болезни<…> Я не знаю, как вы к этому относитесь, но у них гораздо более сильная иммунная система, чем у нас. И у них нет проблем, у них просто нет проблем", - сказал Трамп на прикрепленном к записи видео с отрывком интервью телеканалу Fox.

После удаления поста представитель Facebook объяснил, что видео нарушает политику соцсети "о вредоносной дезинформации о коронавирусе", так как содержит "ложные утверждения о том, что группа людей имеет иммунитет от COVID-19".

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Также санкции из-за этого видео ввел Twitter. Соцсеть запретила делать новые посты на предвыборной странице Трампа @TeamTrump, пока запись не будет удалена. Позже видео исчезло со страницы.

Ранее Республиканская партия США уже обвиняла Twitter в предвзятом отношении к консерваторам.

Twitter 27 мая впервые пометил пост Трампа как недостоверный. В нем президент США критиковал губернатора Калифорнии за идею провести президентские выборы по почте.

19 июня Трамп опубликовал в Twitter видео с детьми и посылом о том, что СМИ манипулируют общественным мнением против него. Twitter пометил этот пост как манипуляцию.

19 июня Трамп опубликовал в Twitter видео с детьми и посылом о том, что СМИ манипулируют общественным мнением против него. Twitter этот пост как в Вашингтоне "автономную зону". Трамп в Twitter пригрозил силой пресечь попытки создать"автономную зону". Над твитом появилась надпись о том, что он нарушает правила соцсети. 24 июня

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Марк Сировой

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