"Мне лучше, чем 20 лет назад". Больной COVID-19 Трамп заявил, что выписывается из больницы

Президент США призвал не бояться COVID-19, заявив, что в США разработали отличные лекарства

Президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября тест на коронавирус показал положительный результат, заявил, что сегодня, 5 октября, выписывается из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Об этом он написал в Twitter.

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"Я покину замечательный медицинский центр Уолтера Рида сегодня в 18:30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни. При администрации Трампа мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!", – написал президент США.

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Наталия Медведева

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