"Мне лучше, чем 20 лет назад". Больной COVID-19 Трамп заявил, что выписывается из больницы
Президент США призвал не бояться COVID-19, заявив, что в США разработали отличные лекарства
Президент США Дональд Трамп, у которого 2 октября тест на коронавирус показал положительный результат, заявил, что сегодня, 5 октября, выписывается из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Об этом он написал в Twitter.
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"Я покину замечательный медицинский центр Уолтера Рида сегодня в 18:30. Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни. При администрации Трампа мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!", – написал президент США.
- 2 октября Трамп сообщил, что заразился. В ночь на 5 октября он записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID".
- СМИ ранее сообщили, что Трамп якобы знал о заражении еще до появления в телестудии на дебатах с кандидатом-демократом в президенты США Байденом.
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