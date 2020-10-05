Еще до прихода на дебаты с Байденом Трамп мог знать, что заражен коронавирусом – WSJ

Американский лидер Дональд Трамп мог скрыть положительный результат первого экспресс-теста на коронавирусную болезнь COVID-19, чтобы поучаствовать в первом раунде теледебатов с конкурентом по президентской гонке Джозефом Байденом. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

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Журналисты утверждают, что хозяин Белого дома знал о том, что экспресс-тест показал "+", еще вечером 1 октября, то есть до прихода в студию Fox News на дебаты, где мог заразить уже почти 78-летнего конкурента. При этом на тот момент он рассказал СМИ лишь о диагнозе своей помощницы Хоуп Хикс.

"Я получу (результаты) теста сегодня вечером или завтра с утра", – заявил тогда Трамп. WSJ пишет, что он подразумевал итоги второго, более надежного теста – по методу ПЦР.

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2 октября Трамп сообщил, что заразился. Президент США находится в медцентре им. Рида недалеко от Вашингтона. Вчера, 4 октября, он на короткое время выехал оттуда, чтобы поприветствовать сторонников из авто. Медики раскритиковали такое поведение хозяина Белого дома, который фактически нарушил правило самоизоляции и подверг опасности заражения сотрудников спецслужб – они вынуждены его сопровождать.

В ночь на 5 октября Трамп записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID".

Президента США могут выписать уже сегодня: его лечат экспериментальными моноклональными антителами и ремдесивиром. Но его состояние "остается неясным, а внешние эксперты предупреждают, что случай может быть тяжелым", пишет Reuters.

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