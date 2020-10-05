Еще до прихода на дебаты с Байденом Трамп мог знать, что заражен коронавирусом – WSJ

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Источники WSJ говорят, что 74-летний президент США просил своих советников молчать о том, что его экспресс-тест на COVID-19 показал инфицирование

Американский лидер Дональд Трамп мог скрыть положительный результат первого экспресс-теста на коронавирусную болезнь COVID-19, чтобы поучаствовать в первом раунде теледебатов с конкурентом по президентской гонке Джозефом Байденом. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты утверждают, что хозяин Белого дома знал о том, что экспресс-тест показал "+", еще вечером 1 октября, то есть до прихода в студию Fox News на дебаты, где мог заразить уже почти 78-летнего конкурента. При этом на тот момент он рассказал СМИ лишь о диагнозе своей помощницы Хоуп Хикс.

"Я получу (результаты) теста сегодня вечером или завтра с утра", – заявил тогда Трамп. WSJ пишет, что он подразумевал итоги второго, более надежного теста – по методу ПЦР.

Читайте также: Байден обошел Трампа в американской предвыборной гонке – опрос

2 октября Трамп сообщил, что заразился. Президент США находится в медцентре им. Рида недалеко от Вашингтона. Вчера, 4 октября, он на короткое время выехал оттуда, чтобы поприветствовать сторонников из авто. Медики раскритиковали такое поведение хозяина Белого дома, который фактически нарушил правило самоизоляции и подверг опасности заражения сотрудников спецслужб – они вынуждены его сопровождать.

В ночь на 5 октября Трамп записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID".

Президента США могут выписать уже сегодня: его лечат экспериментальными моноклональными антителами и ремдесивиром. Но его состояние "остается неясным, а внешние эксперты предупреждают, что случай может быть тяжелым", пишет Reuters.

Читайте также: "Ты заткнешься, мужик?" Первые дебаты Трампа и Байдена: оскорбления, упреки и хаос

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Хоуп Хикс, дональд трамп, заражение, коронавирус, COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Еще до прихода на дебаты с Байденом Трамп мог знать, что заражен коронавирусом – WSJ
Еще до прихода на дебаты с Байденом Трамп мог знать, что заражен коронавирусом – WSJ
Миссия №13. SpaceX с третьей попытки запускает партию спутников Starlink – трансляция
Миссия №13. SpaceX с третьей попытки запускает партию спутников Starlink – трансляция
В Нагорном Карабахе бомбят Степанакерт – "столицу" региона: видео взрывов и разрушений
В Нагорном Карабахе бомбят Степанакерт – "столицу" региона: видео взрывов и разрушений
Экономика "Из хаоса в порядок!" Хмельницкий и Федорив: Что такое стратегия и как ее строить – видео
Пекинский автосалон 2020: летающие авто и электрокары в стиле ретро – фото
Транспорт Пекинский автосалон 2020: летающие авто и электрокары в стиле ретро – фото
Бизнес-неделя: Дорогой Киев, $500 млн от Microsoft, УЗ без Deutsche Bahn, сделки Ахметова
Экономика Бизнес-неделя: Дорогой Киев, $500 млн от Microsoft, УЗ без Deutsche Bahn, сделки Ахметова
Популярное
фото/видео
Еще до прихода на дебаты с Байденом Трамп мог знать, что заражен коронавирусом – WSJ
Еще до прихода на дебаты с Байденом Трамп мог знать, что заражен коронавирусом – WSJ
Миссия №13. SpaceX с третьей попытки запускает партию спутников Starlink – трансляция
Миссия №13. SpaceX с третьей попытки запускает партию спутников Starlink – трансляция 08:00
В Нагорном Карабахе бомбят Степанакерт – "столицу" региона: видео взрывов и разрушений
В Нагорном Карабахе бомбят Степанакерт – "столицу" региона: видео взрывов и разрушений 07:59
В Киеве призвали к отставке посла Беларуси: фото, видео
В Киеве призвали к отставке посла Беларуси: фото, видео 04.10.20, 18:44
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 