Без рукопожатий и с оскорблениями. В США прошли первые дебаты Трампа и Байдена – видео

Президент США Дональд Трамп и его соперник-демократ Джозеф Байден, экс-вице-президент страны, вечером 29 сентября по местному времени провели первый раунд публичных дебатов перед выборами главы государства, назначенными на 3 ноября.

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По данным Голоса Америки, дебаты смотрели около 100 млн американцев. Вопросы кандидатам в аудитории, где было не более 100 человек, задавал журналист Fox News (традиционно прореспубликанский канал, – ред.) Крис Уоллес.

Во время словесной конфронтации обсуждали пандемию коронавируса, которую Трамп снова называл "китайской чумой", межрасовые отношения и всплеск насилия в США, экономику страны, судебную систему, выборы и свои действиях на государственных постах.

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Действующий президент США часто высмеивал оппонента и просил его "замолчать", Байден старался не реагировать на такой стиль общения, но время от времени также шел на обострение: например, назвал противника по выборам "лжецом", "клоуном" и "щенком Путина". Они не пожали друг другу руки ни до, ни после дебатов.

19 августа Байден стал официальным кандидатом в президенты от демократов. Он победит Трампа с вероятностью 85%, пишут аналитики The Economist.

77-летний Байден проработал 36 лет в Сенате США и восемь лет на посту вице-президента при прошлом президенте Обаме

Перевод: Настоящее Время