Без рукопожатий и с оскорблениями. В США прошли первые дебаты Трампа и Байдена – видео

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Первый из трех раундов дебатов состоялся в Кливленде, штат Огайо

Президент США Дональд Трамп и его соперник-демократ Джозеф Байден, экс-вице-президент страны, вечером 29 сентября по местному времени провели первый раунд публичных дебатов перед выборами главы государства, назначенными на 3 ноября.

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По данным Голоса Америки, дебаты смотрели около 100 млн американцев. Вопросы кандидатам в аудитории, где было не более 100 человек, задавал журналист Fox News (традиционно прореспубликанский канал, – ред.) Крис Уоллес.

Во время словесной конфронтации обсуждали пандемию коронавируса, которую Трамп снова называл "китайской чумой", межрасовые отношения и всплеск насилия в США, экономику страны, судебную систему, выборы и свои действиях на государственных постах.

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Действующий президент США часто высмеивал оппонента и просил его "замолчать", Байден старался не реагировать на такой стиль общения, но время от времени также шел на обострение: например, назвал противника по выборам "лжецом", "клоуном" и "щенком Путина". Они не пожали друг другу руки ни до, ни после дебатов.

Перевод: Настоящее Время

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Теги: дональд трамп, дебаты, выборы президента сша, джозеф байден
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