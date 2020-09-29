Выборы в США. Байден победит Трампа с вероятностью 85% – The Economist

Вероятность, что кандидат демократов получит большинство голосов избирателей, близка к 100%

Шансы кандидата от Демократической партии Джо Байдена победить на выборах президента США в ноябре 2020 года по-прежнему значительно выше, чем шансы действующего президента Дональда Трампа. Такой прогноз дает разработанная The Economist модель.

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По прогнозу, Байден с вероятностью 97%, или больше, чем 19 шансов из 20, получит большинство голосов избирателей на выборах.

В то же время, на выборах президента США победа определяется не большинством голосов избирателей, а распределением голосов в коллегии выборщиков, число которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах. На предыдущих выборах Хиллари Клинтон опередила Трампа в национальном голосовании, но уступила в коллегии выборщиков.

Вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков модель оценивает как 85%, или 6 шансов из 7, оставляя Трампу 14% и 1 шанс из 7. Диапазон возможного количества выборщиков, которые проголосуют за Байдена, прогнозируется на уровне 213-415, за Трампа – 123-325.

Модель The Economist обновляется каждый день, она формирует прогноз на основе как данных национальных опросов, так и экономических индикаторов.

Денис Юдин

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