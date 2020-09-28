UA

Трамп снова хочет, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед или после дебатов

28.09.2020, 11:52
Трамп снова хочет, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед или после дебатов - Фото
Дональд Трамп (фото — EPA)

Дебаты состоятся завтра, 29 сентября в Кливленде

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден сдал тест на наркотики перед или после завтрашних дебатов. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после обсуждения во вторник вечером.Конечно, я также соглашусь сдать тест", – отметил Трамп.

Он считает, что дискуссионные выступления Байдена, "мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности".

"Только наркотики могли вызвать это несоответствие?" – добавил он.

Дебаты состоятся 29 сентября в Кливленде, штат Огайо: у кандидатов будет по 15 минут, чтобы обсудить каждую из тем.

Проведение выборов президента США запланировано на 3 ноября.

Читайте также: Коронавирус и еще пять пунктов. Что обсудят Трамп и Байден на первых дебатах — The Hill

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
дональд трамп выборы президента сша джо байден тест на наркотики

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?

Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?
 