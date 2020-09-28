Трамп снова хочет, чтобы Байден сдал тест на наркотики перед или после дебатов

Дебаты состоятся завтра, 29 сентября в Кливленде

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден сдал тест на наркотики перед или после завтрашних дебатов. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после обсуждения во вторник вечером.Конечно, я также соглашусь сдать тест", – отметил Трамп.

Он считает, что дискуссионные выступления Байдена, "мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности".

"Только наркотики могли вызвать это несоответствие?" – добавил он.

Дебаты состоятся 29 сентября в Кливленде, штат Огайо: у кандидатов будет по 15 минут, чтобы обсудить каждую из тем.

Проведение выборов президента США запланировано на 3 ноября.

27 августа Трамп уже призывал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами.

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Арина Толина

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