Коронавирус и еще пять пунктов. Что обсудят Трамп и Байден на первых дебатах — The Hill

На обсуждение каждой из тем у будущих кандидатов в президенты США будет по 15 минут

Журналист Крис Уоллес, который будет модерировать первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником, экс-вице-президентом Штатов Джо Байденом, рассказал, о чем будут говорить политики, сообщает The Hill.

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Запланированная программа дебатов:

Пандемия коронавируса. Предыдущие действия на своих государственных постах. Заполнение вакантного места в Верховном суде. Вопросы экономики. Расизм и всплески насилия в городах США. Обеспечение проведения честных выборов.

Сообщается, что темы были выбраны самим Уоллесом, но могут поменяться в процессе развития диалога. Дебаты состоятся 29 сентября в Кливленде, штат Огайо: у кандидатов будет по 15 минут, чтобы обсудить каждую из тем.

27 августа Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами.

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Дарья Мостовая

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