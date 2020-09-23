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Коронавирус и еще пять пунктов. Что обсудят Трамп и Байден на первых дебатах — The Hill

23.09.2020, 10:35
Коронавирус и еще пять пунктов. Что обсудят Трамп и Байден на первых дебатах — The Hill - Фото
Дональд Трамп (фото - David Maxwell_EPA)

На обсуждение каждой из тем у будущих кандидатов в президенты США будет по 15 минут

Журналист Крис Уоллес, который будет модерировать первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником, экс-вице-президентом Штатов Джо Байденом, рассказал, о чем будут говорить политики, сообщает The Hill.

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Запланированная программа дебатов:

  1. Пандемия коронавируса.
  2. Предыдущие действия на своих государственных постах.
  3. Заполнение вакантного места в Верховном суде.
  4. Вопросы экономики.
  5. Расизм и всплески насилия в городах США.
  6. Обеспечение проведения честных выборов.

Сообщается, что темы были выбраны самим Уоллесом, но могут поменяться в процессе развития диалога. Дебаты состоятся 29 сентября в Кливленде, штат Огайо: у кандидатов будет по 15 минут, чтобы обсудить каждую из тем.

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Дарья Мостовая
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