Коронавирус и еще пять пунктов. Что обсудят Трамп и Байден на первых дебатах — The Hill
23.09.2020, 10:35
Дональд Трамп (фото - David Maxwell_EPA)
На обсуждение каждой из тем у будущих кандидатов в президенты США будет по 15 минут
Журналист Крис Уоллес, который будет модерировать первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником, экс-вице-президентом Штатов Джо Байденом, рассказал, о чем будут говорить политики, сообщает The Hill.
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Запланированная программа дебатов:
- Пандемия коронавируса.
- Предыдущие действия на своих государственных постах.
- Заполнение вакантного места в Верховном суде.
- Вопросы экономики.
- Расизм и всплески насилия в городах США.
- Обеспечение проведения честных выборов.
Сообщается, что темы были выбраны самим Уоллесом, но могут поменяться в процессе развития диалога. Дебаты состоятся 29 сентября в Кливленде, штат Огайо: у кандидатов будет по 15 минут, чтобы обсудить каждую из тем.
- 27 августа Трамп призвал Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами.
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