Трамп распространил в Twitter фейковое видео о Байдене с песней "F...ck tha Police"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фейковое видео, как его конкурент Джо Байден на встрече с избирателями якобы включает рэп-песню с нецензурной критикой в адрес полиции.

Twitter уже пометил видео как "манипулятивный медиафайл".

"Китай потирает руки. Они не могут в это поверить!" - написал президент США в комментарии к ролику.

В аутентичном видео Байден включает избирателям со своего телефона песню Luis Fonsi "Despacito". В ролике же, который репостнул Трамп, наложен звук другой песни - "F...ck tha Police" американской рэп-группы N.W.A.

China is drooling. They can’t believe this! https://t.co/AAmBGgHhyR