UA

Трамп распространил в Twitter фейковое видео о Байдене с песней "F...ck tha Police"

16.09.2020, 19:54
Трамп распространил в Twitter фейковое видео о Байдене с песней
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Twitter пометил видео как "манипулятивный медиафайл"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фейковое видео, как его конкурент Джо Байден на встрече с избирателями якобы включает рэп-песню с нецензурной критикой в адрес полиции.

Twitter уже пометил видео как "манипулятивный медиафайл".

"Китай потирает руки. Они не могут в это поверить!" - написал президент США в комментарии к ролику.

В аутентичном видео Байден включает избирателям со своего телефона песню Luis Fonsi "Despacito". В ролике же, который репостнул Трамп, наложен звук другой песни - "F...ck tha Police" американской рэп-группы N.W.A.

  • В июне Трамп уже получил от Twitter три метки "манипулятивный контент".
  • Вчера на агитационных баннерах предвыборного штаба Трампа обнаружили российские самолеты МиГ-29, а также автоматы, которые очень напоминают АК-74. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
дональд трамп выборы джо байден

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"

Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"
 