Выборы в США. В предвыборной агитации Трампа нашли российское вооружение

В рекламе, созданной по заказу предвыборного комитета президента США, изображены силуэты трех солдат, над которыми летит истребитель МиГ-29

На агитационных баннерах предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обнаружили российские самолеты МиГ-29, а также автоматы, которые очень напоминают АК-74. Об этом сообщает издание Politico.

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В рекламе, созданной по заказу Комитета "Сделаем Америку снова великой", изображены силуэты трех солдат, над которыми летит истребитель. Отмечается, что в руках одного из них российский автомат АК-74.

Авторы изображения просят "поддержать наши (американские - ред.) войска", тем самым собирая деньги на кампанию для Трампа. Картинка в рекламе — это стоковая фотография, доступная на Shutterstock.com, под заголовком "Военные силуэты солдат и военно-воздушных сил на фоне закатного неба".

Издание уточнило, что штаб Трампа не ответил на запрос о комментарии.

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Станислав Стороженко

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