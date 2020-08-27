Пенс стал кандидатом в вице-президенты США и припугнул американцев "левым" Байденом: видео

Вице-президент США Майкл Пенс принял номинацию от Республиканской партии на такую же должность перед осенними выборами главы государства. По этому случаю он выступил с речью в форте Мак-Генри, пишет Голос Америки.

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Пенс долго рассказывал о достоинствах президента США Дональда Трампа, который "видит Америку нацией, что принесла миру больше добра, чем любая другая, и заслуживает намного больше благодарностей, чем жалоб", призывал голосовать за него. Он также неоднократно отмечал, каким "плохим" президентом для Америки будет конкурент действующего хозяина Белого дома Джозеф Байден, если выиграет в ноябре.

Вице-президент США раскритиковал "левую" Демократическую партию, которая "стремится к всеобъемлющему госконтролю, а республиканцы стремятся к свободе". Пенс также подверг критике программу Байдена, "троянского коня для радикальных левых", по борьбе с глобальным потеплением.

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Он припугнул американцев тем, что Байден якобы "капитулирует перед Китаем, откроет границы и допустит в страну бесчисленных нелегальных иммигрантов". По его словам, Трамп ведет США "по пути свободы и возможностей", а Байден "поведет ее по пути социализма".

"Я смиренно принимаю вашу номинацию на пост вице-президента США", - подытожил Пенс, обращаясь к Трампу.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

В конце июля прогностическая модель The Economist предсказала победу Байдена с вероятностью 91%.

11 августа Байден определился со своим кандидатом на пост вице-президента: ею стала сенатор Камала Харрис.

определился В большинстве опросов Байден пока опережает Трампа: сайт-агрегатор Fivethirtyeight.com показывает среднюю разницу между соперниками примерно в ~8%.

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Видео: Bloomberg QuickTake News (см. полную речь на Global News)