Пенс стал кандидатом в вице-президенты США и припугнул американцев "левым" Байденом: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вице-президент "крепок, как скала". Оба много критиковали конкурента – кандидата в президенты Джо Байдена

Вице-президент США Майкл Пенс принял номинацию от Республиканской партии на такую же должность перед осенними выборами главы государства. По этому случаю он выступил с речью в форте Мак-Генри, пишет Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пенс долго рассказывал о достоинствах президента США Дональда Трампа, который "видит Америку нацией, что принесла миру больше добра, чем любая другая, и заслуживает намного больше благодарностей, чем жалоб", призывал голосовать за него. Он также неоднократно отмечал, каким "плохим" президентом для Америки будет конкурент действующего хозяина Белого дома Джозеф Байден, если выиграет в ноябре.

Вице-президент США раскритиковал "левую" Демократическую партию, которая "стремится к всеобъемлющему госконтролю, а республиканцы стремятся к свободе". Пенс также подверг критике программу Байдена, "троянского коня для радикальных левых", по борьбе с глобальным потеплением.

Читайте также: Байден: Гарантирую Украине летальное оружие, если стану президентом США

Он припугнул американцев тем, что Байден якобы "капитулирует перед Китаем, откроет границы и допустит в страну бесчисленных нелегальных иммигрантов". По его словам, Трамп ведет США "по пути свободы и возможностей", а Байден "поведет ее по пути социализма".

"Я смиренно принимаю вашу номинацию на пост вице-президента США", - подытожил Пенс, обращаясь к Трампу.

  • Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
  • В конце июля прогностическая модель The Economist предсказала победу Байдена с вероятностью 91%.
  • 11 августа Байден определился со своим кандидатом на пост вице-президента: ею стала сенатор Камала Харрис.
  • В большинстве опросов Байден пока опережает Трампа: сайт-агрегатор Fivethirtyeight.com показывает среднюю разницу между соперниками примерно в ~8%.

Читайте также: Трампу предложили больше дружить с Путиным. Дипломаты в шоке: что, опять? Почти баттл

Видео: Bloomberg QuickTake News (см. полную речь на Global News)

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: майкл пенс, республиканская партия, выборы президента, номинация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Пенс стал кандидатом в вице-президенты США и припугнул американцев "левым" Байденом: видео
Пенс стал кандидатом в вице-президенты США и припугнул американцев "левым" Байденом: видео
Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео
Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео
Тяжелая "тройная" ракета выводит спутник США для слежки за Россией и Китаем – трансляция
Тяжелая "тройная" ракета выводит спутник США для слежки за Россией и Китаем – трансляция
Мнение Украина снова закрыла границы для иностранцев. Какую цель преследует власть и где логика
Что будет с Укрзализныцей. Первое интервью нового главы УЗ Владимира Жмака
Транспорт Что будет с Укрзализныцей. Первое интервью нового главы УЗ Владимира Жмака
Антимонопольный комитет определился с решением о передаче шести ТЭЦ под контроль Нафтогаза
ТЭК Антимонопольный комитет определился с решением о передаче шести ТЭЦ под контроль Нафтогаза
Популярное
фото/видео
Пенс стал кандидатом в вице-президенты США и припугнул американцев "левым" Байденом: видео
Пенс стал кандидатом в вице-президенты США и припугнул американцев "левым" Байденом: видео
Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео
Надвигается на США. Ураган Лора усилился до "чрезвычайно опасной" категории — фото, видео 07:25
Тяжелая "тройная" ракета выводит спутник США для слежки за Россией и Китаем – трансляция
Тяжелая "тройная" ракета выводит спутник США для слежки за Россией и Китаем – трансляция 07:15
Россияне протаранили в Сирии американский патруль: есть пострадавшие – видео инцидента
Россияне протаранили в Сирии американский патруль: есть пострадавшие – видео инцидента 06:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 