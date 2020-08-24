UA

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

24.08.2020, 20:30
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп получил 1377 голосов выборщиков при необходимых 1276, его соперником на выборах будет демократ Джо Байден

Республиканская партия официально номинировала президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает Fox News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трамп получил 1377 голосов выборщиков при при необходимых 1276.

Его соперником на выборах от Демократической партии будет экс-вице-президент США Джо Байден.

В большинстве опросов Байден опережает Трампа. Сайт-агрегатор опросов Fivethirtyeight.com на сегодня показывает среднюю разницу между соперниками в 9,3%: 51,4% за Байдена, 42,1% за Трампа.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
выборы в США дональд трамп республиканская партия

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Путь к свободе: 10 исторических событий, когда Украина отстояла независимость

Путь к свободе: 10 исторических событий, когда Украина отстояла независимость
 