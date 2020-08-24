Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
24.08.2020, 20:30
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)
Президент США Дональд Трамп получил 1377 голосов выборщиков при необходимых 1276, его соперником на выборах будет демократ Джо Байден
Республиканская партия официально номинировала президента США Дональда Трампа в качестве кандидата на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает Fox News.
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Трамп получил 1377 голосов выборщиков при при необходимых 1276.
Его соперником на выборах от Демократической партии будет экс-вице-президент США Джо Байден.
В большинстве опросов Байден опережает Трампа. Сайт-агрегатор опросов Fivethirtyeight.com на сегодня показывает среднюю разницу между соперниками в 9,3%: 51,4% за Байдена, 42,1% за Трампа.
- В конце июля прогностическая модель, разработанная The Economist, предсказала победу Байдена с вероятностью 91%.
- 11 августа Байден определился со своим кандидатом на пост вице-президента, ею стала сенатор Камала Харрис.
- 19 августа Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов.
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