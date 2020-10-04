Байден обошел Трампа в американской предвыборной гонке – опрос

Среди тех, кто будет голосовать на выборах 3 ноября, 51% респондентов поддержали бы Байдена

За месяц до выборов кандидат в президента США от Демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10%. Таковы данные опроса Reuters/Ipsos.

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Среди тех, кто будет голосовать на выборах 3 ноября, 51% респондентов поддержали бы Байдена, а 41% – Трампа. 4% выбрали бы третьего кандидата, а еще 4% не определились с выбором.

Согласно опросу, 65% американцев озабочены проблемой эпидемии коронавируса.

55% сказали, что Трамп врал о коронавирусе. 34% считают, что Трамп говорил правду, 11% затруднились ответить.

57% американцев заявили, что в целом не одобряют реакцию президента на COVID-19.

2 октября стало известно, что Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом.

Президент продолжает работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.

Байден, в то же время, заявил, что здоров.

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Вадим Ребрина

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