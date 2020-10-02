Главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден говорит, что здоров

"Я рад сообщить, что у нас с Джилл отрицательный результат на COVID", – написал Байден

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден сообщил, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом Байден написал в Twitter.

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"Я рад сообщить, что у нас с Джилл отрицательный результат на COVID. Спасибо всем за ваши сообщения о беспокойство. Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держитесь на расстоянии и мойте руки", – написал он.

Сегодня стало известно, что конкурент Байдена, президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом.

Трамп продолжает работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.

Вадим Ребрина

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