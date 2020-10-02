Заболевший коронавирусом Трамп отменяет поездки за месяц до выборов

Сейчас Трамп работает из резиденции, говорят в Белом доме

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп продолжает работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок. Об этом пишет Reuters.

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"Президент не недееспособен. Сейчас он работает из резиденции", – сказал чиновник. Однако он признал, что из-за болезни Трамп вынужден будет отменить свои поездки, в то время, как до президентских выборов остается всего 31 день. Опросы показывают, что Трамп отстает от своего оппонента-демократа, бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет издание.

Американские СМИ сообщают, что у Трампа – "легкие симптомы" COVID-19.

Представитель вице-президента Майка Пенса сообщил, что он и его жена дали отрицательный результат. Официальный представитель Белого дома сказал, что Пенс также будет работать из своей резиденции.

Уолл-стрит обрушилась на новости о болезни президента США – на открытии индекс S&P 500 упал более чем на 1,5%.

Сегодня, 2 октября, Трамп сообщил, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусом.

The Washington Post пишет, что за время эпидемии Трамп неоднократно отказывался носить маску, устраивал массовые мероприятия, позволил Белому дому работать в обычном режиме и принимал противомалярийный препарат, эффективность которого против COVID-19 не доказана.

Вадим Ребрина

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