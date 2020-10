Зараженный Трамп проведал своих сторонников. Врач шокирован этим "театром": видео прогулки

Все, кто был в салоне президентского автомобиля вместе с больным COVID-19 главой Белого дома, рискуют здоровьем и жизнями "по указу Дональда Трампа ради его политического театра". Об этом в Twitter написал врач Национального военно-медицинского центра им. Уолтера Рида, где лечат президента США.

Вчера, 4 октября, заболевший коронавирусом Трамп ненадолго выехал из больницы и прокатился на авто мимо своих сторонников, помахав им из окна.

"Каждый из находившихся в автомобиле во время этой совершенно ненужной президентской "прогулки" должен быть помещен на 14-дневный карантин. Они могут заболеть. Они могут умереть. Ради политического театра. Под указу Трампа они рискуют жизнями ради театра. Это безумие", – пишет доктор Джеймс Филлипс.

Медик подчеркнул, что президентский внедорожник не только пуленепробиваемый, он также герметичный, чтобы защитить его от возможной химической или биологической атаки. Риск передачи SARS-CoV-2 в таких условиях "так же высок, как и при медицинских процедурах", говорит Филлипс.

"Такая безответственность поражает. Сочувствую сотрудникам спецслужб, которые вынуждены участвовать в этом спектакле", – добавил Филлипс. Вот он на фото ниже:

Между тем, один из поклонников Трампа кричал во время его визита, что "готов с радостью умереть за него":

