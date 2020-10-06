Трамп вернулся в Белый дом и тут же снял маску, хотя все еще может быть заразным – видео

5 октября американский президент Дональд Трамп, спустя всего три дня лечения коронавирусной болезни COVID-19, улетел из медцентра и зашел в Белый дом без маски. Соответствующие видео выложены в YouTube президента США.

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После приземления вертолета Корпуса морской пехоты США Marine One на Южной лужайке, Трамп под торжественную музыку (на видео) поднялся по ступеням, снял маску и вошел в здание.

Рекомендации медиков и ученых однозначны: Трамп обязан был пробыть на самоизоляции по меньшей мере 10 дней от постановки диагноза: о нем стало известно 2 октября.

Президент США записал новый ролик, в котором приуменьшил угрозу коронавируса, посоветовав американцам "не позволять ему доминировать" и "не бояться вируса". Более того, у него в предвыборном штабе уже заявили, что Трамп придет на второй раунд дебатов 15 октября.

По состоянию на начало октября только в США от последствий COVID-19 умерли более 210 000.

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