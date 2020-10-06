Трамп вернулся в Белый дом и тут же снял маску, хотя все еще может быть заразным – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

На кадрах, которые распространила пресс-служба Белого дома, президент США под эпичную музыку приземляется на лужайке и идет в резиденцию

5 октября американский президент Дональд Трамп, спустя всего три дня лечения коронавирусной болезни COVID-19, улетел из медцентра и зашел в Белый дом без маски. Соответствующие видео выложены в YouTube президента США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

После приземления вертолета Корпуса морской пехоты США Marine One на Южной лужайке, Трамп под торжественную музыку (на видео) поднялся по ступеням, снял маску и вошел в здание.

Рекомендации медиков и ученых однозначны: Трамп обязан был пробыть на самоизоляции по меньшей мере 10 дней от постановки диагноза: о нем стало известно 2 октября.

Президент США записал новый ролик, в котором приуменьшил угрозу коронавируса, посоветовав американцам "не позволять ему доминировать" и "не бояться вируса". Более того, у него в предвыборном штабе уже заявили, что Трамп придет на второй раунд дебатов 15 октября.

По состоянию на начало октября только в США от последствий COVID-19 умерли более 210 000.

Читайте также: Зараженный Трамп проведал своих сторонников. Врач шокирован этим "театром": видео прогулки

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, белый дом, заражение, коронавирус, COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Трамп вернулся в Белый дом и тут же снял маску, хотя все еще может быть заразным – видео
Трамп вернулся в Белый дом и тут же снял маску, хотя все еще может быть заразным – видео
"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info
"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info
Протесты в Бишкеке. Освободили Атамбаева, горел Белый дом, могут быть перевыборы – видео
Протесты в Бишкеке. Освободили Атамбаева, горел Белый дом, могут быть перевыборы – видео
Идеи и Кейсы Вы теряете деньги. Топ-12 ошибок, убивающих продажи компаний — исследование
Производитель спортивных товаров HEAD изменил планы о строительстве завода в Виннице
Производитель спортивных товаров HEAD изменил планы о строительстве завода в Виннице
50 оттенков украинской оборонки: что я увидела на полсотни предприятий Укроборонпрома
Мнение 50 оттенков украинской оборонки: что я увидела на полсотни предприятий Укроборонпрома
Популярное
фото/видео
Трамп вернулся в Белый дом и тут же снял маску, хотя все еще может быть заразным – видео
Трамп вернулся в Белый дом и тут же снял маску, хотя все еще может быть заразным – видео
"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info
"Слуги народа" не смогли отличить свою программу от партии Путина – видео Bihus.info 08:18
Протесты в Бишкеке. Освободили Атамбаева, горел Белый дом, могут быть перевыборы – видео
Протесты в Бишкеке. Освободили Атамбаева, горел Белый дом, могут быть перевыборы – видео 06:30
Нагорный Карабах. Как выглядит столица непризнанной республики после обстрелов: фото
Нагорный Карабах. Как выглядит столица непризнанной республики после обстрелов: фото 05.10.20, 19:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 