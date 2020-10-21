За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 315 826 инфицированных. 132 219 из них выздоровели, 5927 – умерли

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Вчера, 20 октября, в Украине выявили 6719 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5469), среди них 318 детей и 365 медиков. Это рекордный показатель за время эпидемии в стране. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время рекордных 1009 пациентов (днем ранее – 841).

За этот же период скончался 141 пациент (днем ранее – 113) – это также суточный рекорд. Выздоровели 2686 (днем ранее — 3044).

Официально за 20 октября сделано рекордные 62 869 тестов (днем ранее – 53 403). По методу ПЦР, который выявляет больных, – 32 729 (днем ранее – 31 543), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 30 140 (днем ранее – 21 860).

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Евгений Пилипенко

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