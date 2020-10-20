За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 309 107 инфицированных. 129 533 из них выздоровели, 5786 – умерли

Вчера, 19 октября, в Украине выявили 5469 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4766). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот же период скончались 113 пациентов (днем ранее – 66) – это суточный рекорд за время эпидемии. Также рекордный показатель и по выздоровевшим – таких 3044 (днем ранее — 1112).

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17 октября 2020-го сообщалось о двух рекордах эпидемии в Украине: 6410 новых выявленных заболевших и 109 умерших пациентах за день.

Украина двигается по наихудшему ковид-сценарию, считают в Киевской школе экономики.

Инфекционист из оперштаба МОЗ по борьбе с коронавирусом Голубовская заявила, что "никакой "демократии" быть не может" в противостоянии эпидемиям.

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Евгений Пилипенко

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