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COVID-19 | Коронавирус забрал рекордное количество жизней за сутки: ежедневная сводка по Украине

20.10.2020, 08:53
Коронавирус забрал рекордное количество жизней за сутки: ежедневная сводка по Украине - Фото
Скриншот из видеозаписи

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 309 107 инфицированных. 129 533 из них выздоровели, 5786 – умерли

Вчера, 19 октября, в Украине выявили 5469 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4766). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот же период скончались 113 пациентов (днем ранее – 66) – это суточный рекорд за время эпидемии. Также рекордный показатель и по выздоровевшим – таких 3044 (днем ранее — 1112).

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Евгений Пилипенко
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