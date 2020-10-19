SARS-CoV-2 | Коронавирусом в Украине только официально заразились более 300 000 человек – сводка
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 303 638 инфицированных. 126 489 из них выздоровели, 5673 – умерли
Вчера, 18 октября, в Украине выявили 4766 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 5231), среди них 217 детей и 207 медиков. Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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Нужно учитывать, что на выходных традиционно меньше делают тестов и проверяют их, поэтому цифры выявляемости значительно меньше средних по будним дням.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что госпитализировали за это время 644 пациента.
За этот же период скончались 66 пациентов (днем ранее – 90), зафиксировано 1112 выздоровевших (днем ранее — 1264).
Официально за 18 октября сделано 25 739 тестов (днем ранее – 35 064). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 22 543 теста (днем ранее – 27 503), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 3196 (днем ранее – 7561).
- 17 октября сообщалось о двух рекордах эпидемии в Украине: 6410 новых выявленных заболевших и 109 умерших пациентов за день.
- В середине октября масштабное исследование под эгидой ВОЗ установило, что дорогостоящий ремдесивир и три других препарата вовсе или почти бесполезны при коронавирусе. Днем позднее в МОЗ заявили, что уже закупили и везут ремдесивир в Украину.
- Украинский препарат биовен против COVID-19 "хорошо себя показал, будем им лечить", заявил глава МОЗ Степанов.
- Маска значительно уменьшает дозу вируса, которую "поглощает" от зараженного еще не инфицированный, установили ученые.
- В Китае выяснили, почему курильщики составляют лишь 1,4—18,5% от всех госпитализированных с COVID-19.
- До 30% ПЦР-тестов могут давать отрицательный результат, хотя человек болеет коронавирусом.
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