Уровень заболеваемости выходного дня. В Украине выявили еще 5231 случай COVID-19

Общее количество зарегистрированных больных за все время эпидемии в стране подбирается к отметке в 300 000

За минувшие сутки в Украине выявили 5231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 6410). Об этом говорят данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны.

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Также за эти сутки от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 90 пациентов (днем ранее – 109), еще 1264 человека – выздоровели (днем ранее — 2194).

С начала эпидемии в стране было зарегистрировано уже 298 872 заболевших, 5607 украинцев умерли, 125 377 человек выздоровели.

Как ранее объяснял мэр Киева Виталий Кличко, в выходные количество выявленных заболевших коронавирусом снижается, поскольку в выходные проводится меньше тестов и люди реже обращаются к врачам.

15 октября 2020 года в стране обновили карантинное зонирование – в красной зоне оказались восемь областных центров.

16 октября коронавирус в Украине подобрался к очередному психологическому рубежу – за сутки было зафиксировано почти 6000 новых заболевших.

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Дарья Мостовая

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