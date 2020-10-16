Коронавирус. Украина еще не вышла на пик заболеваемости – Степанов

Заболеваемость COVID-19 в Украине еще не достигла максимума, считает Степанов, надо быть мобилизованными как никого

Украина еще на находится на пике заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

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"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям. Мы сейчас должны быть мобилизованы как никогда, – сказал министр и призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила.

Степанов также добавил, что когда появится вакцина, то первыми ее получат люди из групп риска, в частности медики, которые борются с эпидемией.

В Киевской школе экономики прогнозируют: до конца года от коронавируса могут умереть до 20 000 украинцев.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число заболевших – почти 6000.

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Марк Сировой

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