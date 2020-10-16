Коронавирус. Вакцину могут испытать на 4000 украинцах в четырех городах – МОЗ
Украина получила заявку европейской компании на исследование вакцины против коронавируса. Испытания могут пройти в Киеве, Львове, Виннице и Франковске
Около 4200 украинских волонтеров из четырех городов могут присоединиться к третьей стадии клинических исследований вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1 рассказала директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.
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По ее словам, на прошлой неделе Украина получила первую заявку на проведение третьей стадии испытаний вакцины от европейского производителя. Сейчас в Минздраве работают над экспертизой материалов компании.
"Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4200 украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", – сказала она.
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Думенко добавила, что как только Минздрав утвердит исследования, информация об испытаниях станет доступной в реестре клинических исследований.
Планируется, что к испытаниям этой вакцины привлекут несколько клинических центров в Киеве, Львове, Виннице и Ивано-Франковске. При этом Думенко ожидает, что в Украине будет проходить все больше исследований.
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- 13 октября министр здравоохранения Максим Степанов допустил возможность закупки российской вакцины от коронавируса, если международные организации подтвердят ее эффективность.
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