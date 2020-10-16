Коронавирус. Вакцину могут испытать на 4000 украинцах в четырех городах – МОЗ

Украина получила заявку европейской компании на исследование вакцины против коронавируса. Испытания могут пройти в Киеве, Львове, Виннице и Франковске

Около 4200 украинских волонтеров из четырех городов могут присоединиться к третьей стадии клинических исследований вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в эфире ток-шоу Право на владу на 1+1 рассказала директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, на прошлой неделе Украина получила первую заявку на проведение третьей стадии испытаний вакцины от европейского производителя. Сейчас в Минздраве работают над экспертизой материалов компании.

"Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4200 украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", – сказала она.

Читайте также: В Украине уже используют вакцину РФ от COVID-19, заявил Тодуров. В МОЗ об этом не знают

Думенко добавила, что как только Минздрав утвердит исследования, информация об испытаниях станет доступной в реестре клинических исследований.

Планируется, что к испытаниям этой вакцины привлекут несколько клинических центров в Киеве, Львове, Виннице и Ивано-Франковске. При этом Думенко ожидает, что в Украине будет проходить все больше исследований.

Читайте также: Зеленский о "вакцине" из РФ: Это предвыборный цинизм. Украина получит настоящую вакцину

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.